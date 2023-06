Lyon : quatre blessés lors d’une rixe avec l'ultra-droite à Ampère

Mercredi soir, lors d’une manifestation de l’extrême gauche organisée en marge de la Fête de la musique quatre personnes ont été blessées au cours d’une rixe avec l'ultra-droite.

Une manifestation sauvage organisée à Lyon mercredi soir, à l’appel d’une trentaine de collectifs de gauche et d’extrême gauche pour protester contre le gouvernement et soutenir l’association Les Soulèvements de la Terre, a dégénéré dans le 2e arrondissement. Alors que le cortège composé d’environ 400 personnes au plus fort de la soirée approchait du quartier Ampère, une violente rixe a éclaté dans le secteur avec une vingtaine d’individus présents dans le secteur.

— Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) June 22, 2023

Une personne transportée à l'hôpital

Sur ses réseaux sociaux, Raphaël Arnault, le porte-parole de la Jeune garde antifasciste de Lyon et ex-candidat aux législatives, a dénoncé une "attaque fasciste". Sur des vidéos de l'affrontement diffusées sur les réseaux sociaux, ont peut notamment voir des personnes se battre à coups de poings et de barres de fer, tout en se lançant du matériel de chantier.

En fin de matinée ce jeudi 22 juin, Mohamed Chihi, l’adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon, s’est fait l’écho de ces violents affrontements survenus en marge de la Fête de la musique, dénonçant "une scène intolérable de violence", sans pour autant évoquer l’appartenance à une quelconque mouvance des personnes impliquées dans la rixe.

— Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) June 22, 2023

D’après la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône, quatre personnes ont été blessées lors de cette rixe survenue aux environs de 22h30 et se sont présentées aux sapeurs-pompiers. Un homme a notamment été transporté à l’hôpital pour être soigné. Ce matin, la DDSP du Rhône ne disposait pas d’informations concernant un éventuel dépôt de plainte après cet incident.