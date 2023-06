Les taxis manifestant à Lyon contre la création de nouvelles licences

Remontés contre le plan de mobilité de la Métropole de Lyon et l’octroi de nouvelles licences, les taxis vont manifester lundi 26 et mardi 27 juin devant le siège de la collectivité.

C’est peu dire qu’entre certains chauffeurs de taxis et la Métropole de Lyon le courant ne passe plus. Dénonçant la transformation des mobilités sur le territoire métropolitain et des problèmes de circulation la formation nationale des taxis indépendants du Rhône (FTI 69) a décidé de manifester ce lundi 26 juin à partir de 10 heures devant l’hôtel de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement, où se réunissent pour deux jours les conseillers métropolitains.

Surtout, les chauffeurs sont opposés à la création de nouvelles licences souhaitée par la collectivité. Selon le syndicat FTI 69, une telle opération viendrait fragiliser un écosystème déjà fragilisé par le "télétravail", le développement des "visioconférences", mais également des mobilités douces comme le "vélo" et les "trottinettes". Près de 1 000 professionnels du secteur pourraient paralyser le secteur de la Part-Dieu ce matin.

Des licences gratuites qui font grincer des dents

Du côté de la Métropole de Lyon, vendredi, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des déplacements et de l’intermodalité, défendait le travail effectué depuis "bientôt deux ans" avec les professionnels du secteur. "Les licences [environ 1400 dans la métropole de Lyon, NDLR] ont doublé de prix en quelques années, elles se vendent aujourd'hui autour de 150 000 €, elles sont devenues un outil de spéculation", déplore l’élu écologiste qui souhaite créer de nouvelles licences gratuites, et non cessibles, valables cinq ans.

Pour l’heure rien n’est encore acté, mais la collectivité, qui se défend de vouloir "tuer la profession", explique envisager de créer une "cinquantaine de licences d’ici quelques années".