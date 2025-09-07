Un deuxième foyer de dermatose nodulaire confirmé dans l’Ain, les bêtes ont été abattues

Samedi 6 septembre, un deuxième foyer de dermatose nodulaire contagieuse a été confirmée dans l’Ain, à Injoux-Génissiat. Les cinq génisses ont été abattues.

Après la découverte de premiers cas, le 23 août dernier, dans le département de l’Ain, un deuxième foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été confirmé hier, samedi 6 septembre, à Injoux-Génissiat.

Comme l’a confirmé Gilles Brenon, président de la chambre d’agriculture, à nos confrères du Progrès, il s’agit de cinq génisses, "un lot isolé dans un pâturage. Elles n’étaient pas encore vaccinées et il y avait des suspicions. Les analyses ont parlé", a-t-il indiqué. Les cinq bêtes malades ont été abattues.

Durant les 45 prochains jours, des règles précises sont instaurées. Le mouvement de bovins est ainsi interdit, à l’exception de ceux destinés l’abattoir ou au sein de l’exploitation dans certains cas et sous couvert d'une dérogation délivrée par Direction départementale de la protection des populations de l’Ain (DDPP). La vaccination des bovins du secteur doit être effectuée dans les plus brefs délais.

Lire aussi : Ain : un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé