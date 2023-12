Olivier Paulais est libraire à La Virevolte, près de la gare Saint-Paul à Lyon 5. Il livre ses coups de cœur pour Noël dans l'émission "6 Minutes Chrono".

Snjór - Christophe Jacrot :

"C'est un album photo dont toutes les photos ont été prises en Islande. C'est un album qui est assez incroyable. C'est une réédition : c'était sorti il y a 4-5 ans dans mon souvenir, dans une toute petite maison d'édition. Ça a été repris chez Chêne. C'est à la fois complètement contemplatif, et on le regardait ensemble tout à l'heure, et on se disait qu'on était sur une autre planète et c'est véritablement ça. Les photos sont à l'image de la couverture pour celles et ceux qui peuvent la voir. C'est juste extraordinaire, c'est un album qui est un peu onéreux, il fait 60 euros mais franchement je crois vraiment que ça les vaut. C'est un produit assez fou. C'est très peu retouché, les photos sont naturelles et on se demande comment est-ce qu'il a pu les saisir ? Des paysages à la fois de solitude et en même temps on se demande si c'est pas de l'aquarelle mais c'est pas de l'aquarelle, c'est bel et bien de la photo. C'est un album dont on est très très fan à La Virevolte."

Loire - Étienne Davodeau :

"On est très très fan d'Étienne Davodeau, on n'est pas les seuls mais là ça s'appelle Loire, alors ça se passe à côté de la Loire, vraiment à côté. C'est l'histoire d'un homme qui est contacté par une ancienne compagne et lorsqu'il la retrouve, en fait elle n'est plus là, par contre il y a plein d'autres personnes. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Je ne peux pas dévoiler l'histoire, mais en fait tout le point de départ est là, c'est-à-dire que la personne qui l'a invité ne sera jamais là, et je ne vais pas vous dire pourquoi, il y a une vraie raison qu'on découvre à peu près à la page 20, quelque chose comme ça. C'est clairement adulte, peu de chance que les jeunes s'y retrouvent parce que ça parle de problématiques qui les concernent absolument pas. "

Pour mourir, le monde - Yan Lespoux :

"Le dernier, c'est Yan Lespoux, ça s'appelle Pour mourir, le monde, moi je trouve que ce titre est absolument magnifique. C'est aux éditions Agullo et c'est mon très gros coup de cœur de la rentrée littéraire. C'est un roman d'aventure en fait, tout bêtement. On est au XVe siècle, on va suivre trois personnages, alors Marie, Diego et Fernando. Un marin, une femme qui habite dans les marais de Bordeaux, donc au XVe siècle dans les marais de Bordeaux. C'est pendant les conquêtes de l'Asie par l'Espagne et le Portugal, donc ils se tirent la bourre en permanence et on va aller de pays en pays en bateau, de guerre en guerre et tous ces gens sont ballottés en permanence. Ça ne s'arrête jamais, c'est extrêmement rapide. C'est complètement haletant, c'est un bouquin que j'ai, mais dévoré. Ce n'est pas le livre qui est sorti du lot de la rentrée parce qu’il y a de très belles choses dans cette rentrée, mais c'est celui qui m'a emporté le plus loin, véritablement. Vraiment, c'est un page turner."

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des coups de cœur d'Olivier Paulais, libraire à La Virevolte, une librairie située près de la Gare Saint-Paul, dans le 5ème arrondissement de Lyon. Trois coups de cœur pour donner des idées avant les fêtes de Noël. Bonjour Olivier Paulais. Merci d'être venu sur notre plateau. On va, peut-être avant de présenter vos coups de cœur pour les fêtes, simplement présenter en quelques mots la librairie de La Virevolte.

Oui, c'est une petite librairie indépendante avec un gros fond littéraire et un fond sciences humaines assez engagé. On va dire ça comme ça.

Commençons par votre premier ouvrage un peu favori pour les fêtes, une première idée que vous pouvez donner. Vous m'avez dit avant l'émission qu'il s'agit de Snjór, de Christophe Jacrot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?

Exactement. Alors c'est un album photo qui a été fait, toutes les photos ont été prises en Islande. C'est un album qui est assez incroyable en fait, c'est une réédition, c'était sorti il y a 4-5 ans dans mon souvenir, dans une toute petite maison d'édition. Ça a été repris chez Chêne, c'est difficile à dire ça. Donc vous pouvez voir au moins la couverture, c'est un album assez incroyable, c'est à la fois complètement contemplatif et on le regardait ensemble tout à l'heure et on se disait qu'on était sur une autre planète et c'est véritablement ça. Les photos sont à l'image de la couverture pour celles et ceux qui peuvent la voir. C'est juste extraordinaire, c'est un album qui est un peu onéreux, il fait 60 euros mais franchement je crois vraiment que ça les vaut. C'est un produit assez fou. On a l'impression oui effectivement, on est dans un autre monde et c'est très peu retouché, les photos sont naturelles et on se demande comment est-ce qu'il a pu les saisir ? Tout à fait, c'est des paysages à la fois de solitude et en même temps on se demande si c'est pas de l'aquarelle mais c'est pas de l'aquarelle, c'est bel et bien de la photo. C'est un album dont on est très très fan à La Virevolte.

Voilà et donc c'est une réédition, on va passer au deuxième ouvrage qui vous a tapé dans l'œil à La Virevolte, il s'agit de Loire d'Étienne Davodeau.

C'est son dernier album, alors on est très très fan d'Étienne Davodeau, on n'est pas les seuls mais là ça s'appelle Loire, alors ça se passe à côté de la Loire, vraiment à côté, c'est l'histoire d'un homme qui est contacté par une ancienne compagne lorsqu'il la retrouve, en fait elle n'est plus là, par contre il y a plein d'autres personnes, ils ne s'y attendaient absolument pas, je ne peux pas dévoiler l'histoire, mais en fait tout le point de départ est là, c'est-à-dire que la personne qui l'a invité ne sera jamais là, je ne vais pas vous dire pourquoi, il y a une vraie raison qu'on découvre à peu près à la page 20, quelque chose comme ça. C'est plus une BD sur le questionnement du temps qui passe, on va dire, et c'est très, très beau

C'est un livre d'enquête ?

Pas du tout, c'est surtout une espèce d'introspection, de retour en arrière, c'est un personnage principal à plus de 50 ans et la Loire est là, c'est aussi une eau de la nature, sachant que Davodeau est un grand marcheur, un très grand marcheur, c'est quelqu'un qui est capable de faire 800 bornes. Celui-ci est en couleur, le précédent était en noir et blanc et c'est plus une BD sur le questionnement du temps qui passe, on va dire, c'est très, très beau, c'est vraiment très beau.

Et ça se passe de nos jours ?

Ça se passe de nos jours, sachant qu'à la base quasiment aucune de ces personnes ne se connaissent, donc ils sont tous très surpris de se retrouver là, de se demander mais pourquoi tu es là, pourquoi je suis là et on va l'apprendre, c'est à la fois pour une raison assez dure et en même temps magnifique, je n'en dis pas plus. Ça reste un peu mystérieux et ça arrive qu'il se révèle petit à petit. Très vite en fait, c'est pas du tout une enquête, j'insiste, c'est vraiment une réflexion sur le temps qui passe et c'est plein de sentiments très forts en fait, on n'en ressent pas un indemne, voilà, c'est ça, on n'en ressent pas un indemne, on a fermé la BD et on très bien à découvrir Loire d'Étienne Davodeau, voilà important.

Et juste simplement pour préciser, c'est pour tout public ?

Alors c'est clairement adulte, peu de chance que les jeunes s'y retrouvent parce que ça parle de problématiques qui les concernent absolument pas.

D'accord, très bien. Et le dernier ouvrage ?

Alors le dernier, ça c'est Yan Lespoux, ça s'appelle Pour mourir, le monde, moi je trouve que ce titre absolument magnifique, c'est aux éditions Agullo et c'est mon très gros coup de cœur de la rentrée littéraire. C'est un roman d'aventure en fait, tout bêtement. On est au XVe siècle, on va suivre trois personnages, alors Marie, Diego et Fernando. Un marin, une femme qui habite dans les marais de Bordeaux, donc au XVe siècle dans les marais de Bordeaux, c'est bord de l'Espagne, c'est un passage, mais pas du tout touristique, d'accord, c'est un endroit extrêmement hostile. C'est pendant les conquêtes de l'Asie par l'Espagne et le Portugal, donc il se tire la bourre en permanence et on va aller de pays de bateau en bateau, de guerre en guerre et tous ces gens sont ballottés en permanence. Ça ne s'arrête jamais, c'est extrêmement rapide. C'est complètement haletant, c'est un bouquin que j'ai, mais dévoré. Ce n'est pas le livre qui est sorti du lot de la rentrée parce qu’il y a de très belles choses dans cette rentrée, mais c'est celui qui m'a emporté le plus loin, véritablement. Vraiment, c'est un page turner.