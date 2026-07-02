Mélanges des Alpes : des kits de génépi aux bières primées

Retour sur l’histoire de la marque de bières et de génépi Mélanges des Alpes. Après avoir remporté trois médailles au concours International de Lyon, qui récompense les bières, les vins et les spiritueux, la marque continue de se développer en Haute-Savoie.

Située à Annecy, en Haute-Savoie, Mélanges des Alpes est une marque de bière et de génépi savoyarde née de la rencontre de deux amateurs de génépi : Florent Chouzy et Augustin Vibert. Elle a remporté trois médailles lors du concours international de Lyon qui récompense les bières, les vins et les spiritueux.

"On voulait avoir notre ADN"

Les deux fondateurs de Mélanges des Alpes ont commencé en 2017 en commercialisant des kits de génépi permettant aux clients de créer leur propre génépi. « Les gens le font en fonction de leur goût, de comment ils l'aiment, ils viennent rajouter de l’alcool plus ou moins neutre qu'on trouve au supermarché. Ils laissent macérer la plante de génépi pour obtenir cette fameuse liqueur qu'on fait en Haute-Savoie », explique Florent Chouzy, l’un des cofondateurs de la marque Mélanges des Alpes.

Florent Chouzy et Augustin Vibert, les fondateurs de la marque Mélange des Alpes. ©MélangesDesAlpes

Ces kits de génépi nommés les Mont Genep, sont achetés principalement au moment des fêtes de fin d’année ou lors de la Saint-Valentin, comme cadeau à offrir. C’est pourquoi Florent et Augustin ont choisi de développer leur entreprise en commercialisant de la bière pour pallier cette saisonnalité. Pour se différencier, ils ont opté pour une recette innovante, créée par la brasserie haut-savoyarde l’ESAT, à partir d’un ingrédient particulier, l’épicéa.

Upcycling de déchets verts

L’épicéa représente les déchets verts restants lors des coupes d’arbres : « On s'est rapproché de l'ONF, l'Office national des forêts, et l'objectif ce n’était pas de couper des arbres pour faire de la bière, c'était de récupérer au sol des déchets verts, et dans les forêts qui sont aux alentours d'Annecy, il y a énormément d'épicéas qui sont coupés pour la régulation des forêts. Donc, on a mis un partenariat en place avec eux, et dès que les bûcherons viennent couper les arbres, nous, on vient prélever les déchets d'épicéas au sol, les branches, les aiguilles. On les broie, et ensuite, on vient le mettre en tout début de brassant dans nos bières. On voulait avoir notre ADN », explique Florent.

Cet ingrédient particulier a attiré les grandes surfaces et les épiceries qui ont décidé de commercialiser la bière. Une nouveauté qui a fait évoluer Mélanges des Alpes au point de devoir changer de brasseurs pour obtenir une production plus importante.

Les déchets verts d'épicéa suite à la coupe d'arbres sont utilisés dans le brassage des bières. ©MélangesDesAlpes

"Notre chiffre d'affaires va doubler"

De ce fait, naît en juillet 2025 une étroite collaboration entre Les Brasseurs Savoyards et le Mélanges des Alpes. Grâce à cette collaboration et à l’intégration des Brasseurs Savoyards au capital de Mélanges des Alpes, deux nouvelles recettes ont pu voir le jour. En plus de la bière Boréale classique, l’Exotic IPA est née ainsi que la Myrtille. Les trois bières ont été couronnées au concours International de Lyon, qui récompense les bières, les vins et les spiritueux. Une médaille d’or pour la myrtille, et l’argent pour la Boréale classique et l’Exotic IPA. Une croissance qui ne cesse d’augmenter pour la marque avec un chiffre d’affaires qui augmente mois par mois depuis l’arrivée des Brasseurs Savoyard. « L’an passait, on était à 300 000 euros de chiffre d’affaires environs, cette année, on vise les 500 000 euros, il faut maintenir le cap, mais on va presque doubler notre chiffre », se réjouît Florent.

La Boréale Exotic IPA récompensée de la médaille d'argent au concours Internationale de Lyon. ©MélangesDesAlpes

Pour le moment les deux associés sont bien implantés sur les deux Savoie, les départements d’Isère, du Rhône et des Alpes-du-sud sont en développement.

Les bières récompensées sont en ventes sur le site de Mélanges des Alpes, au prix de trente euros la bouteille de deux litres, ainsi que dans certaines grandes surfaces, épiceries, caves, fromageries, etc. de la Haute-Savoie.

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