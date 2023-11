Un parieur remporte le jackpot après l'annulation d'OM-OL

En amont du match entre l’OM et l’OL le coach lyonnais Fabio Grosso a été blessé au visage dimanche soir à Marseille. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un supporter marseillais a touché 139 135 euros en remplissant une grille de Loto Foot. Ses gains initiaux ont été multipliés par trois après l’annulation du match entre l’OM et Lyon.

Le match virait pourtant au chaos. Dimanche 29 octobre, la rencontre entre Marseille et Lyon a été annulée. En cause : le bus des Gones a été caillassé, les vitres ont explosé, causant de sérieuses blessures au visage de Fabio Grosso. L’entraîneur italien, en sang, a été rapidement pris en charge. Les images ont fait le tour du monde. Si ce match “de la honte” laisse encore un goût amer aux amateurs de foot, un supporter de l’OM a empoché une belle somme : 139 135 euros, révèle le journal La Provence.

Gains multipliés par trois

Pour cette rencontre, la Française des Jeux (FDJ) a mis en jeu 500 000 euros. Le parieur marseillais décide de miser six euros sur quatorze rencontres de football. Le joueur chanceux triple sa mise : il parie sur le nul, la victoire et la défaite de l’OM et a vu ses gains triplés grâce à l'annulation du match. Car, même dans ce cas de figure, le ou les résultats misés sont validés.

“Si j’avais opté pour l’un des trois choix, mon gain aurait été multiplié par un. Deux choix, par deux. Et comme j’avais opté pour les trois options, ma somme a triplé ! ", a indiqué le gagnant à nos confrères. Le grand gagnant prévoit de se marier et de rembourser son prêt immobilier.

