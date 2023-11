OM-OL : "Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie", écrit Fabio Grosso

En amont du match entre l’OM et l’OL le coach lyonnais Fabio Grosso a été blessé au visage dimanche soir à Marseille. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quelques jours après avoir été blessé par un projectile lors de l'avant match OM-OL dimanche soir, le coach lyonnais Fabio Grosso est sorti du silence.

Deux jours après le funeste report du match OM-OL ce dimanche sur fond de caillasage des bus des joueurs et supporters de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso, le coach des Gones qui a reçu un projectile au niveau de l'œil et s'est vu délivrer une ITT de 30 jours a pris la parole sur son compte Instagram.

"J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir"

"Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment", écrit-il dans un message rédigé en italien et en français. "J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir", ajoute l'entraîneur italien, qui a dû se faire poser douze points de suture après le violent incident et n'a pu participer à la séance d'entraînement prévue mardi après-midi.

Pour rappel, ce mardi l'Olympique lyonnais a réclamé des sanctions et souhaite que le match se joue sur terrain neutre. "On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium (sur Dimitri Payet, alors à Marseille, en novembre 2021, Ndlr), même si on les a sanctionnés sportivement", a indiqué Vincent Ponsot, le directeur général du club sur OL Play.

Aulas veut des sanctions

Le président historique de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas s'est exprimé dans les colonnes du journal l'Equipe jugeant qu'"il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer".

Saisie du "comportement des supporters lyonnais dans l'espace visiteur lors de la rencontre Olympique de Marseille-Olympique lyonnais", la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a annoncé dans la soirée qu'elle rendrait sa décision le 22 novembre prochain.