Noz va implanter une antenne à Unieux et remplacer Lidl

Le groupe français de déstockage Noz va prendre la place laissée vacante par Lidl à Unieux au cours de l’été. Ce dernier va installer une nouvelle antenne à Aurec-sur-Loire.

Noz, leader européen du déstockage, va ouvrir une nouvelle antenne à Unieux (Loire) et remplacer le magasin Lidl, présent dans la commune depuis 25 ans. Il s’agira du sixième magasin Noz dans le département, après ceux de Feurs, Perreux et Roanne. L’enseigne est également implantée à Givors, au Puy-en-Velay, à Monthieux et à Davézieux.

L’entreprise Noz (nommée “Le Soldeur” à sa création) voit le jour en 1976 sous l’impulsion de Rémy Adrion. Le premier magasin ouvre en juillet de la même année à Laval. Dix ans plus tard, l’enseigne compte dix magasins en France, puis ouvre en 2003 sa centième enseigne à Landerneau (Finistère). À partir de 2008, l’entreprise achète d’importantes quantités d’invendus en provenance d’Asie, puis du continent américain à partir de 2014. Le départ de Lidl est vu comme un véritable changement dans les pratiques quotidiennes et commerciales des consommateurs, rapporte Le Progrès. Le quotidien lyonnais avance cependant que « la rue pourrait regagner en attractivité avec l’arrivée prochaine de Noz ».

En 2025, Noz comptait environ 340 enseignes à travers l’Hexagone. Avec cette prochaine installation dans la Loire, l’entreprise, qui soufflera ses cinquante bougies le mois prochain, renforce un peu plus son développement.

Contacté par e-mail, le service de communication du groupe n’a pas donné suite à nos sollicitations visant à obtenir davantage de détails.

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