Actualité
(©Marc LOUISON / Illustration actu Lot)

Noz va implanter une antenne à Unieux et remplacer Lidl

  • par Augustin Monin

    • Le groupe français de déstockage Noz va prendre la place laissée vacante par Lidl à Unieux au cours de l’été. Ce dernier va installer une nouvelle antenne à Aurec-sur-Loire.

    Noz, leader européen du déstockage, va ouvrir une nouvelle antenne à Unieux (Loire) et remplacer le magasin Lidl, présent dans la commune depuis 25 ans. Il s’agira du sixième magasin Noz dans le département, après ceux de Feurs, Perreux et Roanne. L’enseigne est également implantée à Givors, au Puy-en-Velay, à Monthieux et à Davézieux.

    L’entreprise Noz (nommée “Le Soldeur” à sa création) voit le jour en 1976 sous l’impulsion de Rémy Adrion. Le premier magasin ouvre en juillet de la même année à Laval. Dix ans plus tard, l’enseigne compte dix magasins en France, puis ouvre en 2003 sa centième enseigne à Landerneau (Finistère). À partir de 2008, l’entreprise achète d’importantes quantités d’invendus en provenance d’Asie, puis du continent américain à partir de 2014. Le départ de Lidl est vu comme un véritable changement dans les pratiques quotidiennes et commerciales des consommateurs, rapporte Le Progrès. Le quotidien lyonnais avance cependant que « la rue pourrait regagner en attractivité avec l’arrivée prochaine de Noz ».

    En 2025, Noz comptait environ 340 enseignes à travers l’Hexagone. Avec cette prochaine installation dans la Loire, l’entreprise, qui soufflera ses cinquante bougies le mois prochain, renforce un peu plus son développement.

    Contacté par e-mail, le service de communication du groupe n’a pas donné suite à nos sollicitations visant à obtenir davantage de détails.

    Lire aussi :

    à lire également
    Nouvelles fontaines à eau
    Eau du Grand Lyon lance une carte interactive pour trouver les fontaines près de chez soi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Noz va implanter une antenne à Unieux et remplacer Lidl 14:50
    Nouvelles fontaines à eau
    Eau du Grand Lyon lance une carte interactive pour trouver les fontaines près de chez soi 14:38
    Escapades en Haute-Savoie : expériences outdoor à Morzine  13:59
    Musée Cinéma et miniatures Lyon
    Les 10 meilleurs musées de Lyon selon Google 13:31
    Exposition : L’art dans le château et les jardins du Pin en Ardèche  12:48
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Ecully : un motard de 23 ans meurt percuté par une voiture 11:56
    Une vague de chaleur "beaucoup plus intense et plus longue que celle de mai" devrait toucher Lyon 11:33
    La Marche des Parapluies : une manifestation festive pour défendre les droits des réfugiés 11:21
    Lac des sapins beaujolais vert
    Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google 10:58
    PAF Police aux frontières
    Accident entre une voiture de police et un automobiliste à Oullins : le chauffard condamné 10:33
    .
    Favre Technics investit 200 000 euros dans un centre d'usinage plus performant 10:05
    Un cambriolage à eu lieu dans le quartier quartier Ferrandiere / Maisons Neuves, le suspect à d'abord volé les clés de l'appartement.
    Villeurbanne : malgré des négociations avec la Ville, le préavis de grève de la police tient toujours 09:47
    Rhône et Isère : consulter un kiné sans ordonnance devient possible pour certains patients 08:57
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut