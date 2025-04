Le marché de la distribution low cost s’est mué en machine de guerre. Le paysage commercial lyonnais est en train d’évoluer.



Aldi envoie un message fort : le hard discount n’est plus réservé qu’aux petits revenus. L’enseigne à petits prix allemande va s’installer – le bail est en cours de signature – sur 1 000 m2 au premier étage du grand immeuble Art déco (Boulanger) des Cordeliers, en cœur de Presqu’île. L’ouverture est prévue pour la fin de l’année. Jusqu’à maintenant, l’enseigne, qui détient 3 % de parts de marché des principaux groupes de distribution, était présente à Lyon en périphérie du centre, rue Marietton à Valmy, à la frontière de Guillotière et de Part-Dieu et avenue Berthelot, dans le quartier des États-Unis. L’Allemand Aldi s’attaque donc désormais à l’hypercentre. “Aldi a beaucoup investi dans les prix ces dernières années, assure Holger Fölsing, directeur général d’Aldi Lyon au micro de l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale. Actuellement, nous sommes très fiers de proposer des prix globaux de 3 à 5 % moins chers que la moyenne du marché, avec un pic à 23 % pour les fruits et légumes.”

Un concurrent pourrait, lui aussi, croquer la pomme. Des rumeurs persistantes font état de l’installation d’un magasin Action, toujours en Presqu’île, en lieu et place de Gifi (ex-Tati), qui traverse une période de difficultés financières. “Notre objectif est de continuer à développer notre présence en France, également dans la région de Lyon, car nous constatons une demande croissante de la part de nos clients”, indique à Lyon Capitale un porte-parole d’Action France.