Actualité
@ AFP

Un narcotrafiquant détenu à Vendin-le-Vieil autorisé à se rendre en région lyonnaise pour un entretien d’embauche

  • par Clémence Margall

    • Un narcotrafiquant incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil est autorisé à se rendre dans la région lyonnaise ce lundi 24 novembre dans le cadre d’un rendez-vous professionnel.

    Âgé de 52 ans, un narcotrafiquant actuellement incarcéré dans le quartier de haute sécurité du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a été autorisé à quitter la prison pour quelques heures ce lundi 24 novembre dans le cadre d’une permission de sortie dite "employeur". L’homme, qui s’était déjà évadé par le passé, doit se rendre dans la région lyonnaise pour un entretien d’embauche, indiquent nos confrères de BFM TV. Il a quitté la prison ce matin peu avant 8 heures.

    "Quelqu’un s’est trompé"

    Contacté par Lyon Capitale, Cédric Rochis, secrétaire général de région à l'Union Fédérale Autonome Pénitentiaire, s’interroge : "Ça n’a pas de sens. Soit il s’agit d’un détenu qui a le profil pour obtenir une permission de sortie, soit il est détenu dans un QLCO (Quartier de lutte contre la criminalité organisée : Ndlr) et ne sort pas". Et d’ajouter : "Je ne sais pas quel dossier il a, j’imagine que cela a avoir avec le fait qu’il est libérable en 2029, mais pour moi c’est antinomique. Il faut que l’on ait une réflexion de fond sur la gestion des détenus, mais là, quelqu’un s’est trompé", conclut-il.

    Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a, quant à lui, indiqué sur les réseaux sociaux qu’il ne commenterait "jamais" une décision "individuelle" d’un juge "malgré l’opposition du procureur de la République et du chef d’établissement de la prison, qui s’impose à tous dans un État de droit". Il a toutefois précisé que "notre cadre législatif d’application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Ces profils particulièrement structurés et dangereux exigent des outils juridiques différents et une vigilance toute particulière". Le garde des Sceaux a ainsi annoncé que le texte qu’il présentera l’année prochaine sera "modernisé" et "consolidera les règles encadrant l’exécution des peines pour les criminels les plus dangereux".

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : trois personnes interpellées après un cambriolage et deux tentatives de vol par effraction

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : trois personnes interpellées après un cambriolage et deux tentatives de vol par effraction 10:34
    Un narcotrafiquant détenu à Vendin-le-Vieil autorisé à se rendre en région lyonnaise pour un entretien d’embauche 10:15
    entrée Saône du tunnel sous Fourvière
    Lyon : une série de fermetures nocturnes va perturber les grands axes cette semaine 09:38
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Bron-Parilly : trois jeunes interpellés après des violences contre des policiers municipaux 08:55
    Impôts
    Isère : la taxe foncière augmentera pour 10 % des logements 08:41
    d'heure en heure
    SDF
    Une solution de dons dématérialisés aux sans-abris bientôt lancée à Lyon 08:35
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi 07:59
    Accroché par Auxerre, l'OL n'avance plus 07:45
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Neige et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    orage Lyon
    Un lundi pluvieux à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus 07:12
    Bruno Da Silva, président du tribunal des affaires économiques de Lyon
    A Lyon, "les entreprises en défaillance ont moins d'impact sur l'emploi" déclare Bruno Da Silva 07:00
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter" 23/11/25
    Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe 23/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut