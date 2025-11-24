Actualité
Rhône : trois personnes interpellées après un cambriolage et deux tentatives de vol par effraction

  • par Clémence Margall

    • Deux hommes et une femme ont été interpellés le 14 novembre pour deux tentatives de cambriolage et un vol par effraction dans le Rhône.

    Le 8 novembre dernier, deux tentatives de vol par effraction et un vol ont été commis à Charbonnière, Mornant et Rontalon par une même équipe de cambrioleurs. Le préjudice est estimé à 14 000 euros. Les investigations des forces de l’ordre, en collaboration avec la police nationale de Vénissieux, ont permis d’identifier les suspects, deux hommes, dont un mineur, et une femme, ainsi que la localisation d’un camping-car servant de base logistique.

    Les trois individus ont finalement été interpellés le 14 novembre puis placés en garde à vue. Deux d’entre eux ont reconnu les faits. Les trois mis en cause ont été déférés et poursuivis par le parquet de Lyon des chefs de vol par effraction en réunion et tentatives de vol par effraction en réunion.

    L’homme majeur a été condamné à 6 mois de prison, assorti d’un maintien en détention, ainsi qu’à la révocation d’une précédente peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis. La femme a été condamnée à 9 mois d’emprisonnement, dont 6 mois assortis d’un sursis simple avec maintien en détention. Ils ont également écopé d’une interdiction de 5 ans à paraître dans le Rhône. Le mineur a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement.

