Actualité
Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

Neige et verglas : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi 28 janvier 2026.

    La neige est toujours présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 28 janvier, Météo France a placé huit départements de la région en vigilance jaune neige-verglas. Une vigilance valable ce matin et dans la soirée ce mercredi.

    A noter également que le Rhône, l'Isère, la Loire, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par une vigilance jaune pluie-inondation et que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes (Isère, Savoie et Haute-Savoie) sont toujours en vigilance avalanches.

