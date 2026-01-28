Neige et verglas : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi 28 janvier 2026.

La neige est toujours présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 28 janvier, Météo France a placé huit départements de la région en vigilance jaune neige-verglas. Une vigilance valable ce matin et dans la soirée ce mercredi.

A noter également que le Rhône, l'Isère, la Loire, l'Ain, la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par une vigilance jaune pluie-inondation et que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes (Isère, Savoie et Haute-Savoie) sont toujours en vigilance avalanches.