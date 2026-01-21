Un mercredi ensoleillé et un peu plus doux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

C'est un mercredi plutôt agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 21 janvier 2026.

Après un début de semaine bien triste à Lyon, le soleil est de retour ce mercredi. Ce 21 janvier 2026, il devrait briller une bonne partie de la journée et être malgré tout associé à un voile nuageux plus ou moins épais. Le tout sous un vent de sud sensible qui pourrait souffler jusqu'à 60 km/h par secteur.

Côté températures, s'il fait 0 degré ce matin, le mercure atteindra les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.