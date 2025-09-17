Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi ensoleillé à Lyon, jusqu’à 25 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C’est une belle journée qui attend toute l’agglomération lyonnaise ce mercredi 17 septembre 2025 avec du soleil et des températures qui atteindront les 25 degrés.

    Le soleil s’installe à Lyon et devrait rester toute la journée. Ce mercredi 17 septembre, et grâce à un anticyclone qui s’affirme, le soleil brillera du matin au soir à Lyon.

    Côté températures, s’il fait seulement 10 degrés ce mercredi matin, le mercredi atteindra les 25 degrés dans l’après midi. De valeurs légèrement au dessus des normales de saison. Et une chaleur qui devrait s’accentuer dans les prochains jours jusqu’à samedi où 30 degrés sont attendus à Lyon.

    Maxime Noly, directeur du festival Woodstower, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Qui pour reprendre le festival Woodstower ?

    Lyon soleil
