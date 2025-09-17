Actualité
Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré le retour du soleil

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon, malgré un temps qui sera plus ensoleillé ce mercredi 17 septembre.

    On respire toujours relativement bien à Lyon ce mercredi. Malgré un temps qui sera plus ensoleillé ce mercredi, le vent du nord devrait rester favorable à la dispersion des polluants atmosphériques. La qualité de l'air devrait ainsi rester majoritairement moyenne à bonne sur le territoire lyonnais.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 ou la M7, les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront bonnes. Elles seront moyenne pour ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote.

    à lire également
    Police voitures Lyon
    Lyon : deux voleurs à la roulotte maîtrisés après avoir agressé des policiers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Police voitures Lyon
    Lyon : deux voleurs à la roulotte maîtrisés après avoir agressé des policiers 08:52
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    Grève du 18 septembre : la circulation des TCL à Lyon très peu impactée 08:32
    JO 2030 : un collectif citoyen saisit la justice pour demander un débat public sur la tenue de la compétition 08:12
    cookies
    Des cookies gratuits seront distribués à Lyon ce mercredi 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré le retour du soleil 07:32
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mercredi ensoleillé à Lyon, jusqu’à 25 degrés attendus 07:12
    Maxime Noly, directeur du festival Woodstower, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Qui pour reprendre le festival Woodstower ? 07:00
    transavia aéroport de lyon
    Transavia annonce deux nouvelles destinations au départ de Lyon 16/09/25
    Le match de l'OL face à Berne ne sera pas diffusé en France à cause d'un sponsor 16/09/25
    Ferrari, Rolex, Cartier... : plus de 200 lots saisit par la justice vendus à prix cassés à la Cour d'appel de Lyon 16/09/25
    Lyon : Bayrou a "saboté" la loi d'interdiction des PFAS dénoncent les parlementaires écologistes 16/09/25
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Sécheresse dans le Rhône : les restrictions levées, mais l'alerte maintenue 16/09/25
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Journées du Patrimoine : une exposition féministe organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon 16/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut