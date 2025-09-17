Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré le retour du soleil

La qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon, malgré un temps qui sera plus ensoleillé ce mercredi 17 septembre.

On respire toujours relativement bien à Lyon ce mercredi. Malgré un temps qui sera plus ensoleillé ce mercredi, le vent du nord devrait rester favorable à la dispersion des polluants atmosphériques. La qualité de l'air devrait ainsi rester majoritairement moyenne à bonne sur le territoire lyonnais.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 ou la M7, les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront bonnes. Elles seront moyenne pour ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote.