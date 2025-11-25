Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un mardi humide à Lyon, jusqu'à 9 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un mardi humide, où les averses alterneront avec les nuages, qui attend toute l'agglomération lyonnaise aujourd'hui.

    La semaine se poursuit comme elle a débuté. Sous un flux de nord-ouest, ce mardi 25 novembre s'annonce humide avec des averses laissant place à des pluies intermittentes en soirée et la nuit prochaine.

    Côté températures la journée sera légèrement plus fraiche que la veille, avec un thermomètre qui affiche 5 degrés ce mardi matin et qui grimpera jusqu'à 9 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison pour la métropole lyonnaise.

    à lire également
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi humide à Lyon, jusqu'à 9 degrés attendus 07:14
    Béatrice de Montille
    Béatrice de Montille : "les Lyonnais font confiance à Aulas pour gouverner la ville" 07:00
    doucet maire de lyon police
    Sécurité, larme fatale des écolos 24/11/25
    CES 2026 : les pépites d'Auvergne-Rhône-Alpes prêtes à briller à Las Vegas 24/11/25
    d'heure en heure
    La préfecture alerte sur un risque fort d'avalanches en Haute-Savoie 24/11/25
    L'institut Paul-Bocuse (Ecully), l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières et culinaires du monde.
    Lyon : L'Institut Lyfe (ex-Bocuse) lance un Executive Master pour les cadres de l'hôtellerie 24/11/25
    Un site pédagogique dédié à la gestion des eaux pluviales va voir le jour à Villeurbanne 24/11/25
    police lyon faits divers
    À Lyon, un barbier fermé par la préfecture : une "énorme" quantité d'objets volés retrouvée 24/11/25
    Municipales 2026 : à Lyon, Doucet appelle à un débat "avant les fêtes", Aulas décline, pour l'instant 24/11/25
    Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : un acheteur et deux vendeurs interpellés sur un point de deal 24/11/25
    PAF Police aux frontières
    465 g de résine de cannabis saisis sur un point de deal de Vénissieux 24/11/25
    Un aperçu du futur Data center d’IA de l’entreprise Sesterce.
    Drôme : le supercalculateur près de Valence voit son investissement exploser 24/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut