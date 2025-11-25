Un mardi humide à Lyon, jusqu'à 9 degrés attendus

C'est un mardi humide, où les averses alterneront avec les nuages, qui attend toute l'agglomération lyonnaise aujourd'hui.

La semaine se poursuit comme elle a débuté. Sous un flux de nord-ouest, ce mardi 25 novembre s'annonce humide avec des averses laissant place à des pluies intermittentes en soirée et la nuit prochaine.

Côté températures la journée sera légèrement plus fraiche que la veille, avec un thermomètre qui affiche 5 degrés ce mardi matin et qui grimpera jusqu'à 9 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison pour la métropole lyonnaise.