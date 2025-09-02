Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours plutôt bonne ce mardi

La qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise restera bonne ce mardi 2 septembre, malgré un temps plus sec et stable.

Au lendemain d'une journée pluvieuse et venteuse, la temps sera plus sec et stable ce mardi 2 septembre. Malgré tout, les concentrations de polluants resteront basses à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Ainsi, la qualité de l'air sera moyenne à bonne sur toute la région lyonnaise, avec notamment des concentration en particules fines et dioxyde de soufre à la baisse. A noter cependant qu'autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le périphérique, la qualité de l'air sera dégradée.