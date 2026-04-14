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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée agréable, avec des températures de saison, qui attend Lyon et son agglomération ce mardi 14 avril 2026.

    Après la pluie, le soleil est de retour à Lyon. Ce mardi 14 avril, bien que des nuages seront encore envahissants, débordant du nord-est, le soleil sera de retour dans le ciel lyonnais. Des éclaircies qui seront de plus en plus nombreuses au fil de la journée.

    Côté températures, il fait 6 degrés et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Des valeurs proches des normales de saison avant une légère hausse du mercure jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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