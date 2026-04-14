Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

C'est une journée agréable, avec des températures de saison, qui attend Lyon et son agglomération ce mardi 14 avril 2026.
Après la pluie, le soleil est de retour à Lyon. Ce mardi 14 avril, bien que des nuages seront encore envahissants, débordant du nord-est, le soleil sera de retour dans le ciel lyonnais. Des éclaircies qui seront de plus en plus nombreuses au fil de la journée.
Côté températures, il fait 6 degrés et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Des valeurs proches des normales de saison avant une légère hausse du mercure jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.