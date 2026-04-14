Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée agréable, avec des températures de saison, qui attend Lyon et son agglomération ce mardi 14 avril 2026.

Après la pluie, le soleil est de retour à Lyon. Ce mardi 14 avril, bien que des nuages seront encore envahissants, débordant du nord-est, le soleil sera de retour dans le ciel lyonnais. Des éclaircies qui seront de plus en plus nombreuses au fil de la journée.

Côté températures, il fait 6 degrés et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Des valeurs proches des normales de saison avant une légère hausse du mercure jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.