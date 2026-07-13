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Florent Cano nommé directeur commercial de MasterGrid, expert en transition électrique (Crédit: DR)

Isère : MasterGrid, expert en électrique, nomme Florent Cano en tant que directeur commercial

  • par Meline Vert

    • MasterGrid, spécialiste dans la transition électrique décarbonée, a révélé le nom de son nouveau directeur commercial : Florent Cano, qui est passé par les entreprises d’électricité Legrand et Nexans.

    Le nom est tombé. Florent Cano est le nouveau directeur commercial France de MasterGrid, entreprise conceptrice d’équipements électriques haute et basse tension. En prise de poste depuis le 29 juin 2026, son nom n’a été rendu public que la semaine dernière, le 9 juillet. 

    Un parcours de plus de 20 ans dans l’électrique

    Diplômé consécutivement de l’ESIGELEC en génie électrique, puis d’AUDENCIA en management et compétences internationales, il a débuté sa carrière dans le groupe d’infrastructures électroniques Legrand. Groupe, dans lequel il est resté dix-huit ans. D’abord responsable commercial Grande Distribution puis Tertiaire Industrie à Nantes, il est devenu chef régional des ventes sur la région Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne, entre 2017 et 2023. Cette année-là, il a rejoint le groupe Nexans en tant que Directeur des ventes marché privé France, puis Directeur Commercial pour l’activité Grid France. 

    Fort d’années d’expérience et de responsabilités croissantes, il a donc intégré, depuis peu, MasterGrid, où il contribuera à son ambition d'extension et d’implantation au-delà des marchés que l’entreprise couvre déjà. Pour n’en citer que quelques-uns : la Belgique, la Malaisie, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, le Luxembourg, l’Inde.

    MasterGrid, une entreprise à la stratégie internationale

    C’est à la suite du rachat des actifs haute tension de la marque Merlin Gerin, que trois hommes, Benoît de Turckheim, Ludovic Vallon et Loïc Zangara ont fondé en 2019 l’entreprise MasterGrid. Implantée à Grenoble, elle est depuis reconnue sur le marché de l’électrique en France et à l’international jusqu’à convoiter maintenant une position de leader du secteur. 

    Porteur d’un engagement environnemental et social, MasterGrid emploie près de 550 collaborateurs et participe à un processus de décarbonation des systèmes électriques, invitant de nouveaux publics à en faire de même. En 2024, son chiffre d'affaires s'élevait à 110 millions d'euros, selon Le Journal des Entreprises.

    Dans ce contexte, Florent Cano a été accueilli en tant que nouveau directeur commercial de la société rejoignant le comité directionnel du groupe. Il a, dans un même temps, intégré le comité stratégique d’expansion. Benoît de Turckheim, Directeur Général de MasterGrid, s’est ainsi prononcé sur sa nomination : “Nous comptons en particulier sur sa capacité à structurer les équipes de ventes régionales et à adresser nos clients nationaux historiques.”

    Lire aussi : Comment la région Auvergne-Rhône-Alpes entend accélérer sa transition électrique

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