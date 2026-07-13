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Lyon : une boulangerie victime d'un cambriolage

  • par Loane Carpano

    • La boulangerie "le Flanboyant", située dans le 1er arrondissement de Lyon, a été la cible d'un cambriolage dans la nuit du 11 au 12 juillet.

    Nouveau cambriolage chez cette boulangerie lyonnaise. Réputé pour ses flans, "le Flanboyant, situé au 9 rue de la Lanterne dans le 1er arrondissement de Lyon, a été cambriolé dans la nuit du 11 au 12 juillet. Suite à cela, la boulangerie a décidé de rendre publiques les images de vidéosurveillance, pour lancer son propre appel à témoins : "On a été cambriolé cette nuit à 3h28 au 9 rue Lanterne Lyon1. Nous sommes dégoutés ! Nous diffusons la vidéo et des images ensuite, si quelqu'un a une information me la transmettre en D.M", est-il écrit sur un post Instagram.

    La vidéo montre un homme portant une casquette et une sacoche, le visage dissimulé par un bandeau, entrer dans la boulangerie, avant de se diriger vers la caisse, puis de fouiller.

    Selon Lyon Mag, ce n'était pas la première fois que la boulangerie était victime d'un tel cambriolage. Si le butin numéraire reste limité, les conséquences budgétaires sont importantes : "Il y a surtout le coût de la vitre cassée. Il a fallu faire sécuriser la boutique en urgence et, avec le week-end du 14 juillet, il sera très difficile de trouver rapidement un réparateur. Il faut payer une société de surveillance, tout n'est pas pris en charge par les assurances", indiquent les gérants à nos confrères.

    Le préjudice est encore en cours d'évaluation mais pourrait atteindre "plusieurs milliers d'euros". La boutique a tout de même pu ouvrir dimanche 12 juillet.

    Lire aussi : Rhône : des cambriolages en baisse malgré de fortes disparités

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