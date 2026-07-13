Mercredi 8 juillet, un habitant de Tarare a été condamné pour avoir frappé un automobiliste à coup de pied de biche.

En décembre 2025, deux automobilistes se sont affrontés après un dépassement sur la commune de Tarare dans le Rhône. L'un des deux, âgé de 22 ans, était sorti de son véhicule avec un pied de biche, avant de frapper sur les doigts de l'autre automobiliste. Blessée, la victime avait décidé de déposer plainte.

Mercredi 8 juillet, le mis en cause était entendu devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône. Selon le Progrès, l'homme aurait reconnu les faits, en les regrettant, affirmant avoir agit sous le coup de la colère.

Déja connu de la justice, le mis en cause a été condamné à cinq mois de prison en sursis simple et 500 euros d'amendes.

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