Face aux risques d'incendies élevés dans le Rhône, la commune de Mions renforce son dispositif de soutien logistique aux sapeurs-pompiers.

Face à la canicule et aux risques d'incendies dans tout l'hexagone, le ministre de l'Intérieur a récemment adressé un télégramme aux employeurs les invitant à faciliter l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Suite à cette annonce, la Ville de Mions a réaffirmé rester "pleinement mobilisée pour apporter son soutien aux services de secours et renforcer la protection de la population".

Des agents et policiers municipaux équipés

En plus des mesures habituelles, permettant aux agents municipaux également sapeurs-pompiers d'être libérés en cas de besoin de la caserne, la commune a décidé de renforcer son dispositif de soutien logistique. "Lors des deux incendies survenus récemment sur le territoire communal, les services municipaux sont intervenus en appui des sapeurs-pompiers en apportant une aide matérielle et opérationnelle", indique la Ville de Mions.

Pour cela, la Ville dispose de deux cuves mobiles de 3 500 litres, équipées de pompes, permettant d'assurer rapidement un ravitaillement en eau des équipes engagées. Pendant toute la période de canicule et de risque élevé d’incendie, un dispositif d’astreinte spécifique est par ailleurs activé : deux agents municipaux sont mobilisables avec deux véhicules et l’ensemble du matériel nécessaire afin d’intervenir rapidement en soutien logistique des secours.

En parallèle, les véhicules de la police municipale sont désormais équipés de quatre extincteurs à eau, permettant une intervention immédiate sur un départ de feu, avant l'arrivé des pompiers. Des patrouilles de surveillance sont également renforcées dans les espaces naturels et boisés par les policiers municipaux et les agents de surveillance de la voie publique afin de détecter rapidement toute situation à risque.

Création d'une "réserve communale de sécurité"

Enfin, la Ville de Mions prévoit de créer une "réserve communale de sécurité civile". Opérationnelle dès la rentrée, cette réserve permettra de renforcer les capacités d'intervention de la commune lors d'événements exceptionnels, tels que des incendies ou des inondations.

"À Mions, nous faisons le choix d’anticiper plutôt que de subir. Soutenir les sapeurs-pompiers, investir dans des moyens matériels, prévenir les risques, préparer notre commune aux crises et développer une véritable culture de la résilience sont des engagements concrets que nous assumons pleinement. Notre responsabilité est d’être prêts avant que la crise n’arrive", conclut, Mickaël Paccaud, maire de Mions, également sapeur-pompier professionnel et volontaire.

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