Incendie dans l'Yonne: nouveaux retards sur la ligne TGV sud-est entre Paris et Lyon 

Alors que le trafic avait pu reprendre normalement ce matin sur la ligne TGV sud-est, un nouvel incendie dans l’Yonne perturbe fortement le trafic ferroviaire ce lundi.

Un incendie au bord de la voie ferrée près de Sens dans l'Yonne perturbait de nouveau lundi après-midi le trafic ferroviaire des lignes à grande vitesse de l'axe Paris-Lyon, le plus fréquenté de France, a indiqué SNCF Réseau à l’AFP.

"Les pompiers sont en train de traiter un incendie de talus à Sens, à environ 80 kilomètres de Paris", a indiqué SNCF Réseau, confirmant une information parue dans le Figaro.

Les trains empruntant cette ligne sont déviés sur une ligne classique (la ligne Paris-Lyon- Marseille qui n'est pas une ligne à grande vitesse, NDLR), ce qui occasionne des rallongements de temps de transport et des retards au départ et l'arrivée de la gare de Lyon, sur l'axe ferroviaire le plus fréquenté de France.

Le tableau des départs de la gare de Lyon indique un retard de deux heures pour le TGV de Genève de 14 h 28, des retards compris entre 25 et 30 minutes pour les trains de Perpignan, Barcelone, Milan, et d'une heure pour le train Ouigo de 14 h 56 pour Montpellier.

A l'arrivée gare de Lyon, le train de Nice attendu à 13 h 50 affiche un retard de deux heures, les autres retards étant compris entre 20 minutes et une heure.

"Dès que le feu sera jugulé, nous enverrons des équipes sur place pour jauger les répercussions sur les infrastructures" a indiqué SNCF Réseau.

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé sur ce même axe sud-est Paris-Lyon depuis dimanche, en raison également de gros incendies en Seine-et-Marne, qui ont endommagé des câbles et bloqué la circulation des trains.