Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce mardi 14 avril 2026.

Alors que le temps s'améliore globalement dans la région ce mardi, deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance vent violent. Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable jusqu'à 15h ce mardi.

A noter également que la Savoie est toujours en vigilance jaune avalanches. C'est le seul département à être concerné par ce type de vigilance.