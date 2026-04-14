Actualité
Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance. @Photo Mark Konig / Unsplash)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent

  • par LR

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce mardi 14 avril 2026.

    Alors que le temps s'améliore globalement dans la région ce mardi, deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance vent violent. Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Une vigilance qui sera valable jusqu'à 15h ce mardi.

    A noter également que la Savoie est toujours en vigilance jaune avalanches. C'est le seul département à être concerné par ce type de vigilance.

    à lire également
    La ministre Camille Galliard-Minier attendue à Lyon ce mardi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La ministre Camille Galliard-Minier attendue à Lyon ce mardi 08:02
    Ado de 13 ans tué par balle à Villefranche : la piste accidentelle privilégiée 07:50
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:33
    Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux
    Incendie aux Chartreux : une reconstruction majeure, "sans refaire à l’identique" 07:00
    d'heure en heure
    Quel avenir pour la ZFE à Lyon et dans la métropole ? 13/04/26
    Villeurbanne : un ciné-spectacle original programmé au TNP fin avril 13/04/26
    Cinq films réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes sélectionnés au festival de Cannes 2026 13/04/26
    Lyon Urban Trail by night
    Les inscriptions pour le Lyon Urban Trail by Night 2026 ouvrent ce mardi 13/04/26
    Rhône : le conseil de la CPAM tient sa nouvelle présidente en la personne de Véronique Chalot 13/04/26
    Chauve-souris
    Un festival pour apprendre à cohabiter avec les animaux à Villeurbanne 13/04/26
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    La gastronomie s'invite au Groupama Stadium pour le match OL-Auxerre 13/04/26
    Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d'euros. @Les Chartreux
    Lyon : plusieurs millions d'euros estimés pour reconstruire les Chartreux après l'incendie 13/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut