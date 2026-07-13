CCI de Grenoble : Joris Benelle officiellement nommé directeur général

C’est officiel, Joris Benelle prend la tête de la direction générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble (CCI).

Après avoir réalisé trois mois à la direction générale en intérim, le président Pierre Streiff, le bureau de la CCI de Grenoble, les présidents de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI France ont décidé de nommer Joris Benelle à la direction générale de la chambre de Grenoble. Il a pris ses fonctions au mois de juin, au côté d’Isabelle Rrynaud, directrice générale adjointe arrivée il y a six mois. Ensemble, ils vont mettre en place une équipe définitive de direction générale.

Leurs missions consisteront à veiller à la position et au rôle de la CCI de Grenoble sur son territoire ainsi qu’au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils devront également développer la stratégie de la CCI, comme l’influence économique, la formation, l’accompagnement des entreprises, la gestion des infrastructures ainsi que l’équilibre et la stabilité financière.

Joris Benelle possède un parcours professionnel riche dans le territoire grenoblois. De 2001 à 2006 il a été chargé de mission pour le directeur général des services (DGS) de l’Isère, puis responsable administratif de pôles médicaux au CHU de Grenoble Alpes. Puis il est passé directeur général délégué aux ressources à Grenoble Alpes Métropole, avant d'intégrer la direction générale au service à l’Université Grenoble Alpes, ensuite à la communauté de communes Le Grésivaudan. Enfin, il devient en juin 2026 directeur général de la CCI de Grenoble.

« Joris Benelle a été élevé au rang de chevalier des Palmes académiques pour services rendus lors de la fusion des trois universités grenobloises et décoré de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure », précise le communiqué de presse.

Pour rappel, la CCI de Grenoble compte parmi les treize CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, regroupe 270 collaborateurs et a un budget de 33,2 millions d’euros. Les quarante élus de la chambre sont des chefs d’entreprises qui représentent 48 200 entreprises du sud de l’Isère. « La CCI de Grenoble agit au quotidien pour favoriser le développement économique des entreprises et l’attractivité du territoire sud-Isère », indique le communiqué de presse.

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