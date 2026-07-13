Les plus grosses fortunes professionnelles de la Loire 2026

Comme chaque année, le magazine Challenges sort son palmarès des 500 ultra-riches de France. Plusieurs Ligériens s'illustrent dans le classement, cumulant 2,7 milliards d'euros.

Pour faire partie du club des 500 plus grandes fortunes françaises, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 250 millions d'euros.

Le pays compte 153 milliardaires dans ce classement. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1 076 milliards d'euros, contre 1 279 milliards l'année dernière, un recul dû notamment aux chutes de la famille Dassault (-7,9 milliards) et des propriétaires d'Hermès (-49,4 milliards), qui perdent la première place du classement. La plus grosse fortune française est de nouveau Bernard Arnault (et sa famille), qui détient LVMH, avec 121 200 millions d'euros, contre 116 700 millions l'année dernière.

À l'échelle de la Loire, les deux fortunes identifiées cumulent 3,35 milliards d'euros. La famille Pich arrive en tête du classement, avec 2,6 milliards d'euros grâce à SNF, leader mondial des polymères pour le traitement de l'eau, basé à Andrézieux-Bouthéon.

Rang national Nom Entreprise Fortune (millions d'euros) 47 Famille Pich SNF 2 600 193 David et Laurent Despinasse et leur famille Despi (Grand Frais) 750

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