Lyon : l'homme lynché à Confluence ne s'est pas manifesté

L'homme lynché au centre commercial de Confluence, dimanche 12 juillet, ne s'est pas manifesté auprès des forces de l'ordre.

L'homme lynché dans la soirée de 12 juillet devant le centre commercial de Confluence ne s'est pas présenté à un hôpital pour recevoir des soins. Pour rappel, l'homme avait été frappé à la tête avec une bouteille en verre par un groupe de six individus, lors d'une rixe survenue à Confluence. Le groupe aurait alors fait usage de tirs de grenaille avant de prendre la fuite en trottinette.

Le crâne en sang, la victime aurait fini par se relever avant de partir avec une fille. Selon le Progrès, une enquête de police aurait été ouverte pour identifier la victime qui ne s'est pas manifestée auprès des forces de l'ordre.

Les forces de l’ordre vont pouvoir exploiter les caméras de vidéoprotection de la Ville et de surveillance du centre commercial pour tenter de déterminer la raison de ce lynchage.

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