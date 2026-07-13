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Gare SNCF Lyon TGV
Gare de la Part-Dieu © Tim Douet

Une association d’usagers interpelle la SNCF sur la "dégradation persistante" de l'axe entre Lyon et Ambérieu

  • par C.M.

    • L’association de défense des usagers de la ligne Lyon - Ambérieu (ADUL) a adressé un courrier à SNCF Voyageurs le 11 juillet, exigeant "des mesures de réparation concrètes dans un délai de 30 jours."

    "Retards allant jusqu'à une heure, trains supprimés sans préavis, rames bondées au point de laisser des voyageurs à quai", l’association de défense des usagers de la ligne Lyon - Ambérieu (ADUL) demande des comptes à SNCF Voyageurs. Dans un communiqué, l’ADUL indique en effet avoir envoyé un courrier le 11 juillet à l’entreprise pour dénoncer "la dégradation persistante du service TER" et exiger "des mesures de réparation concrètes dans un délai de 30 jours."

    Lire aussi : Ligne TER Lyon - Saint-Etienne : les usagers veulent être remboursés

    Des "conséquences" qui "s'accumulent dans la vie des usagers"

    Selon les chiffres de la SNCF, entre juin 2025 et mai 2026, la ponctualité sur la ligne aurait été de "88,7 %", tandis que le retard moyen aurait été de "11, 3 %". "Une qualité de service incompatible avec un service public", insiste l’association. Ces désagréments quotidiens ont par ailleurs des "conséquences" qui "s'accumulent dans la vie des usagers", souligne encore l’ADUL, qui rappelle par ailleurs "que la convention TER signée en février 2024 entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Voyageurs prévoit des pénalités financières pour tout train supprimé ou en retard."

    Toujours dans son communiqué, l’association demande donc à SNCF Voyageurs "l'indemnisation automatique des abonnés", "la publication des statistiques de ponctualité propres à la ligne", "un plan d'action exhaustif et chiffré déployable dès la rentrée scolaire 2026 - 2027", ou encore "le renforcement de l'information en temps réel" et "l'organisation d'une réunion de crise avec les élus concernés."

    Lire aussi : Nouvelles rames TER : la Région Auvergne-Rhône-Alpes note déjà une "nette amélioration" du trafic

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