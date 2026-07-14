Météo : un mardi 14 juillet étouffant avec 38 degrés attendus à Lyon 

Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

Ce mardi 14 juillet sera encore caniculaire entre Rhône et Saône puisqu'il fera 38 degrés dans l'après-midi. Quelques nuages traverseront le ciel au cours de la journée.

Il faudra encore s'armer de patience avant que l'air ne soit de nouveau respirable à Lyon, car ce mardi 14 juillet s'annonce encore caniculaire. Ce matin, le mercure indique déjà 25 degrés et le ciel est légèrement voilé.

Peu de changement est attendu dans l'après-midi. Les rares nuages se maintiennent dans le ciel tandis que les températures grimperont jusqu'à 38 degrés.