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Entre ferveur et déception, Chamonix a vibré pour la Coupe du monde d'escalade

  • par Timnussgassien

    • Dimanche 12 juillet se tenait la Coupe du monde d'escalade dite de "difficulté" à Chamonix. L'escalade de difficulté est l'une des trois principales épreuves de la discipline, avec celles de vitesse et de bloc. L'objectif est de grimper le plus haut possible dans un temps limité, en un seul essai.

    La 38e édition de la Coupe du monde d'escalade, à Chamonix, a oscillé entre surprise, domination et adieu.

    Les Tricolores ont déçu, en ne jouant que les seconds rôles dans la compétition. Chez les femmes, le parcours d'Ina Plassoux Djiga (27 ans) s'est arrêté en demi-finale. Mais malgré la défaite, elle n'hésite pas à rappeler la présence "d'une ferveur incroyable" grâce à 15 000 spectateurs qui ont résisté à une chaleur avoisinant les 30 degrés. Elle mesure aussi la "chance [...] d'avoir une Coupe du monde à la maison".

    Quant à Manon Hily (32 ans), quadruple championne de France, elle a terminé à la huitième et dernière place de la finale. C'était la dernière de sa carrière. Elle a quitté le mur les larmes aux yeux, laissant penser que ce résultat est anecdotique.

    Zélia Avezou (22 ans) a manqué la qualification d'une prise et ne parvient pas à se hisser en finale. La concurrence est rude.

    Du côté des hommes, Sam Avezou (25 ans) est le seul français à atteindre la finale et termine à la 6e place de l'épreuve.

    Les autres Tricolores, comme Younès Aubert Masmoudi, Max Bertone et Pierre Marzullo, ne parviendront pas à disputer la finale.

    Coupe du monde d'escalade à Chamonix @Marion Bodet

    Pendant ce temps, Annie Sanders et Alberto Ginés Lopez triomphent

    La jeune et talentueuse Américaine Annie Sanders,18 ans seulement, confirme son statut et remporte la médaille d'or. Elle est accompagnée sur le podium par la Coréenne Chaehyun Seo. La Britannique Erin McNeice occupe la troisième place.

    L'Espagnol Alberto Ginés López (23 ans), champion olympique de Tokyo en 2021 monte sur la plus haute marche chez les hommes. Il a pour dauphins le Slovène Luka Potočar (24 ans) et l'Indonésien Putra Tri Ramadani (20 ans).

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