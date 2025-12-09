Un mardi ensoleillé et très doux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

C'est une très belle journée qui attend l'agglomération lyonnaise ce mardi 9 décembre, avec un soleil qui brillera généreusement.

Ce mardi 9 décembre, le soleil est présent à Lyon et devrait y rester tout au long de la journée. Un soleil qui brillera généreusement du matin au soir sous un vent de sud qui devrait souffler à 25 km/h avec des rafales jusqu'à 55 km/h.

Côté températures, c'est une nouvelle journée très douce qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Ce mardi matin il fait déjà 11 degrés et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+8 degrés) et une douceur qui devrait perdurer toute la semaine à Lyon.