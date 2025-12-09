Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi ensoleillé et très doux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une très belle journée qui attend l'agglomération lyonnaise ce mardi 9 décembre, avec un soleil qui brillera généreusement.

    Ce mardi 9 décembre, le soleil est présent à Lyon et devrait y rester tout au long de la journée. Un soleil qui brillera généreusement du matin au soir sous un vent de sud qui devrait souffler à 25 km/h avec des rafales jusqu'à 55 km/h.

    Côté températures, c'est une nouvelle journée très douce qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Ce mardi matin il fait déjà 11 degrés et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+8 degrés) et une douceur qui devrait perdurer toute la semaine à Lyon.

    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches

    Laisser un commentaire

    Faire défiler vers le haut