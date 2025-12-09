Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont de nouveau été placés en vigilance jaune avalanches ce mardi 9 décembre.

Alors que les températures sont toujours très haute ce mardi 9 décembre dans une grande partie de la région, trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de nouveau en vigilance jaune pour un risque d'avalanches.

Il s'agit des trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable sur l'ensemble de la journée. Soyez prudent si vous avez prévu de vous rendre sur les pistes de ski cette semaine car la douceur devrait persister jusqu'au weekend.