Le 31 août dernier, le Lyonnais Thomas Eychenne a remporté le Main Event du "PokerStars European poker tour" de Barcelone, l'un des tournois de poker le plus prestigieux au monde.

D'origine lyonnaise, Thomas Eychenne a remporté le prestigieux Main Event du "PokerStars European poker tour" (EPT) de Barcelone le 31 août dernier. Agé de 35 ans, le Lyonnais, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de France s'est imposé devant le roumain Stefan-Sebastian Lonita en finale, après avoir battu un field de 2 045 participants.

Grâce à cette victoire, Thomas Eychenne a empoché 1, 2 millions d'euros, soit le meilleur prix de sa carrière : "C'est incroyable, j'ai du mal à redescendre du nuage. C'est une sensation incroyable", partage le jeune homme.

Avec des participants issus de 88 pays différents, l'EPT Barcelone est l'un des tournois de poker les plus prestigieux au monde. En remportant ce prix, le Lyonnais succède à l'américain Stephen Song et s'inscrit donc parmi les meilleurs joueurs de poker actuels.

Lire aussi :