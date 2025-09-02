La chapelle de Flaine, et le Fort de la Platte de Bourg-Saint-Maurice respectivement situés en Haute-Savoie et en Savoie ont été sélectionnés dans le cadre du "loto du patrimoine". Grâce aux dons récoltés, ils feront l'objet de plusieurs rénovations.

Les résultats du "loto du patrimoine" sont tombés lundi 1er septembre pour chaque département français. En Haute-Savoie et en Savoie, ce sont la chapelle de Flaine et le Fort de la Platte de Bourg-Saint-Maurice qui ont été sélectionnés. Grâce à l'initiative portée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine français, les deux bâtisses feront l'objet de restaurations.

Peau neuve pour la chapelle de Flaine

Située en plein coeur de la station de ski haut-savoyarde, la chapelle de Flaine est largement dégradée : "De nombreux travaux d’entretien n’ont pas permis de préserver l’état des façades en ardoises et couvertures, provoquant de nombreux dommages à l’intérieur", précise la Fondation du Patrimoine. Les travaux prévus portent ainsi sur la réfection des façades et de la toiture, la restitution de la passerelle d'entrée, la réfection des parements intérieurs de la chapelle et la restauration des menuiseries de fenêtres.

Un appel au don a été lancé sur le site de la fondation du Patrimoine, 22 100 euros ont déjà été récoltés pour ce projet.

Restaurer le Fort de la Platte

Le second lauréat du "loto du patrimoine" en Savoie se trouve à Bourg-Saint-Maurice, en surplomb de la vallée de la Tarentaise. Il s'agit du Fort de la Platte, un ancien ouvrage militaire classé monument historique, situé à près de 2000 mètres d'altitude. En raison de sa position, le fort est victime d'effondrements, de chutes de pierres. Le basculement et la désolidarisation de murs, ainsi que des soucis d’étanchéité ont également été constatés.

"Des interventions urgentes sont donc nécessaires", précise la fondation. Parmi elles : la sécurisation du mur Nord, la consolidation du portail d’entrée ou encore le sauvetage du garage à canons.

