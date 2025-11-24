Un lundi pluvieux à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus

C'est un lundi pluvieux qui attend Lyon et son agglomération ce 24 novembre, avec des averses qui seront présentes du matin au soir.

Après le froid intense de la semaine dernière, cette nouvelle semaine débute par de la pluie. Ce lundi 24 novembre, c'est en effet une journée pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec des pluies matinales, plus fréquentes cet après-midi, laissant place à des averses en soirée et nuit.

Côté températures, les Lyonnaises et les Lyonnais vont assister à un léger redoux sous un vent de sud qui soufflera jusqu'à 50 km/h. Ce lundi matin il fait déjà 9 degrés et le mercure atteindra les 11 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.