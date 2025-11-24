Neige et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance météo par Météo France ce lundi 24 novembre 2025.

Après une semaine où le froid a été particulièrement intense, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'en a pas fini avec les vigilances météo. Ainsi, ce lundi 24 novembre 2025, sept départements de la région ont été placés en vigilance météo.

Le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés par une vigilance jaune pluie-inondation. Des précipitations très abondantes devraient tomber tout au long de la journée dans ces départements.

Le Puy-de-Dôme est également concerné par une vigilance vent violent tandis que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux également en vigilance neige-verglas et avalanches.