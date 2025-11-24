Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Neige et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance météo par Météo France ce lundi 24 novembre 2025.

    Après une semaine où le froid a été particulièrement intense, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'en a pas fini avec les vigilances météo. Ainsi, ce lundi 24 novembre 2025, sept départements de la région ont été placés en vigilance météo.

    Le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés par une vigilance jaune pluie-inondation. Des précipitations très abondantes devraient tomber tout au long de la journée dans ces départements.

    Le Puy-de-Dôme est également concerné par une vigilance vent violent tandis que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux également en vigilance neige-verglas et avalanches.

    à lire également
    orage Lyon
    Un lundi pluvieux à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Neige et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    orage Lyon
    Un lundi pluvieux à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus 07:12
    Bruno Da Silva, président du tribunal des affaires économiques de Lyon
    A Lyon, "les entreprises en défaillance ont moins d'impact sur l'emploi" déclare Bruno Da Silva 07:00
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter" 23/11/25
    Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe 23/11/25
    d'heure en heure
    Oullins : filmés par une Tesla, ils tentent de voler des voitures 23/11/25
    Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée 23/11/25
    Saint-Étienne : un homme de 34 ans décède après une bagarre 23/11/25
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Ain : un réseau de trafic de drogue sur Telegram démantelé 23/11/25
    Lyon 7e : un hôtel évacué en pleine nuit par les pompiers 23/11/25
    Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche 23/11/25
    Spectacle en famille à l'Atrium de Tassin : la poésie de la forêt 23/11/25
    Blessés et bouchons après un accident sur le périphérique lyonnais 23/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut