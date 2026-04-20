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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi lumineux et agréable à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un lundi agréable et ensoleillé qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 20 avril, avec des températures qui atteindront les 20 degrés.

    Pour débuter cette semaine, synonyme de rentrée des classes pour les petits lyonnais, c'est une journée agréable et ensoleillée qui attend toute la région lyonnaise. Malgré un voile nuageux qui sera plus ou moins épais en cours d'après-midi, le soleil brillera du matin au soir.

    Côté températures, il fait 6 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison sous un léger vent de nord qui ne soufflera pas à plus de 10 km/h.

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