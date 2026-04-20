L'excellente opération de l'OL qui s'offre le PSG au Parc

Lyon est remonté sur le podium de la Ligue 1 en faisant chuter le PSG (2-1) pour se rapprocher de la Ligue des champions, dimanche, mais Rennes, victorieux à Strasbourg (3-0), maintient la pression.

Monaco, tenu en échec par le barragiste Auxerre (2-2), et Marseille, défait à Lorient (2-0) samedi, sont les deux grands perdants de la 30e journée en vue de la qualification pour la lucrative C1.

L'OL (3e, 54 pts) a enchaîné un deuxième succès consécutif, Endrick (buteur et passeur) se montrant à nouveau décisif, plus d'une semaine après avoir été critiqué publiquement par son entraîneur Paulo Fonseca, qui réclamait plus de sa pépite brésilienne de 19 ans.

Le PSG, qui a réduit l'écart dans le temps additionnel par Khvicha Kvaratskhelia, doit gagner son match en retard mercredi face à Nantes, pour distancer Lens, revenu à un point. Le choc le 13 mai entre les deux équipes sera alléchant pour la course au titre de champion de France.

Remaniés après leur brillante qualification cette semaine en demi-finale de Ligue des champions, les Parisiens ont manqué de rythme et d'efficacité. Mais ils ont encore manqué un pénalty, le 6e cette saison (sur 12).

Pour l'OL, cette victoire est synonyme de très bonne opération. Les hommes de Fonseca sont désormais 4e de Ligue 1, à égalité avec Lille.