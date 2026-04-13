Un lundi gris et frais à Lyon, seulement 11 degrés attendus

C'est un début de semaine particulièrement gris et frais qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 13 avril 2026.

C'est une journée d'automne qui attend Lyon en ce lundi 13 avril. Un temps gris, humide, et particulièrement frais, avec des pluies généralement faibles mais persistantes du matin au soir.

Côté températures il fait seulement 6 degrés ce matin et le mercure ne dépassera pas les 11 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison (-6 degrés) avant une hausse des températures pour la fin de semaine à Lyon.