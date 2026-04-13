Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Un lundi gris et frais à Lyon, seulement 11 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un début de semaine particulièrement gris et frais qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 13 avril 2026.

    C'est une journée d'automne qui attend Lyon en ce lundi 13 avril. Un temps gris, humide, et particulièrement frais, avec des pluies généralement faibles mais persistantes du matin au soir.

    Côté températures il fait seulement 6 degrés ce matin et le mercure ne dépassera pas les 11 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison (-6 degrés) avant une hausse des températures pour la fin de semaine à Lyon.

    à lire également
    L'OL retrouve la victoire et se relance dans la course à la Ligue des champions

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'OL retrouve la victoire et se relance dans la course à la Ligue des champions 07:25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi gris et frais à Lyon, seulement 11 degrés attendus 07:12
    Julien Dumont
    Musée Cinéma et Miniature : "nous sommes entre le parc d'attractions et le musée patrimonial" 07:00
    Gares et routes fermées : des galères de circulation à prévoir en mai dans le Rhône 12/04/26
    Au sud de Lyon, une rave-party sauvage réunit 300 personnes 12/04/26
    d'heure en heure
    Le joueur de l'OL Endrick va être père pour la première fois 12/04/26
    Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour du Pays Basque 12/04/26
    Villeurbanne : un cambriolage dans une école pour la 2e fois en dix jours 12/04/26
    Vénissieux : un homme touché par balles, un potentiel point de deal visé 12/04/26
    police Lyon
    Ain : ils sont 11 dans un véhicule 7 places, l'accident fait une blessée grave 12/04/26
    Littérature : Plongez dans Aqua ! 12/04/26
    Lyon pluie nuages
    Pollution : une qualité de l’air encore moyenne à Lyon dimanche  12/04/26
    La vigilance neige-verglas de retour en Auvergne-Alpes 12/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut