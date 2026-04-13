L'OL retrouve la victoire et se relance dans la course à la Ligue des champions

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon, porté par sa pépite brésilienne Endrick, enfin décisif, a remporté son premier succès en Ligue 1 en près de deux mois, dimanche contre Lorient (2-0), pour se relancer en vue de la qualification pour la Ligue des champions.

L'OL, qui restait sur six matches consécutifs sans gagner depuis son succès contre Nice le 15 février, revient à deux points de Lille (3e) et à une longueur de Marseille (4e), et laisse Rennes (7e) derrière à une unité, avec cinq journées à jouer. Les hommes de Paulo Fonseca devaient gagner, étant donné que leurs trois rivaux les plus proches avaient fait le plein durant le week-end. Ils ont rempli leur mission grâce à l'aide d'un joueur qui sera très scruté ces dernières semaines, Endrick.

Critiqué le 10 avril pour son rendement insuffisant par son entraîneur en conférence de presse, le joueur de 19 ans, prêté au mercato hivernal par le Real Madrid, a débuté le match sur le banc de touche. Son entrée à la mi-temps après une première période dominée de manière stérile et insipide de la part de l'OL, a rapidement donné un effet positif au jeu de l'équipe hôte.

Son centre délivré de l'aile droite a trouvé la tête de l'Ukrainien Roman Yaremchuk qui a ouvert la marque (49). Il a ensuite contribué au but du break inscrit par Corentin Tolisso, également entré à la mi-temps, après une action d'Endrick repoussée par le gardien Yvon Mvogo (54).

Greif décisif

Avant les buts lyonnais, les Lorientais s'étaient montrés les plus dangereux avec notamment une belle intervention du gardien Dominik Greif sur une reprise de Bamba Dieng à la réception d'un centre délivré de l'aile droite par Théo Le Bris (45+2). En seconde période, Arsène Kouassi a manqué d'égaliser à 1-1 mais il s'est heurté à Greif (53) alors que Dieng dans une position très favorable a raté le cadre de justesse (59).

Lorient aurait aimé un penalty à la 68e minute, mais après visionnage du VAR, l'arbitre Benoît Bastien a refusé d'indiquer le point de penalty, en pouvant expliquer sa décision au public dans un micro, dans ce qui a constitué le premier usage de la sonorisation de l'arbitre en Ligue 1. En fin de partie, Greif a encore détourné une bonne tentative d'Arthur Avom (81). Nathanaël Adjei a, de son côté, échoué de peu à la réception d'un coup franc (83).

De son côté, l'OL, privé de son buteur Pavel Sulc (14 buts toutes compétitions), dans un onze de départ manquant cruellement de joueurs explosifs ou capables de dribbler, n'a jamais pu contourner le bon repli défensif des Merlus organisés avec deux lignes très serrées.

Les Lyonnais ont trop souvent manqué de vitesse d'exécution et d'un jeu suffisamment en mouvement pour se montrer menaçants hormis sur une reprise de la tête non cadrée de Yaremchuk (10). Après ses deux buts, Lyon ne s'est pas montré très dangereux, ne se créant plus aucune occasion véritable.

Dans l'ensemble, l'OL, malgré son 22e clean sheet de la saison, ne retiendra que la victoire, sa performance globale dans l'animation offensive étant loin d'être aboutie.