Un lundi entre soleil et orages à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Avec la chaleur qui s'atténue enfin, ce lundi 29 juin 2026 s'annonce mitigé à Lyon avec des orages attendus en fin de journée sur la région.

Lyon respire enfin. Après 10 jours de canicule particulièrement éprouvante, ce lundi 29 juin s'annonce plus supportable. Si ce matin il fait 21 degrés, le mercure ne devrait pas dépasser les 31 degrés au meilleur de la journée, soit 8 degrés que moins que la veille.

Côté ciel, la journée s'annonce mitigée avec le soleil qui alternera avec des nuages et un risque orageux s'accentuant de nouveau en fin de journée sur la région lyonnaise.