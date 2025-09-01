Actualité

Orages et inondations : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concerné par une vigilance aux orages ou pluie-inondation. L'Isère et la Drôme sont en vigilance orange.

    Le début du mois de septembre s'annonce agité dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble de la région est concerné par au moins une vigilance météo ce lundi 1er septembre. Si l'ensemble des 12 départements de la région sont placés en vigilance jaune orages, la Drôme et l'Ardèche sont également en vigilance crues.

    Enfin, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère sont en vigilance pluie-inondation. Les deux derniers départements cités sont même en vigilance oranges pour une épisode méditerranéen qui sera actif tout au long de cette journée.

    L'OL remporte le choc face à Marseille et suit le rythme du PSG en tête de la Ligue 1

