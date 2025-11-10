Actualité
Météo Lyon nuages
@WilliamPham

Un lundi entre brouillard et soleil à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un lundi mitigé, alternant entre brouillard et éclaircies qui attend toute la région lyonnaise ce 10 novembre 2025.

    Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de novembre, la journée s'annonce plutôt grise à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Un temps qui restera calme avec quelques brouillards matinaux évoluant vers un voile nuageux plus ou moins opaque en deuxième partie de journée.

    Côté températures, il fait 6 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.

