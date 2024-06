Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le maire de Lyon Grégory Doucet "en appelle à la responsabilité de chacun", "face aux dégradations répétées d'oeuvres et de bâtiments".

Sujet de la plus haute importance pour certains, broutille pour d'autres, les tags et dégradations à Lyon n'en finissent pas de faire parler. Récemment, c'est la statue équestre de Louis XIV, tout juste restaurée et inaugurée, qui a été taguée à plusieurs reprises, notamment lors de manifestations.

"Depuis janvier, l'équivalent de 20 terrains de foot ont été nettoyés"

Au point que la Ville de Lyon a du convoquer la presse, d'abord pour "condamner" ces actes - comme l'exige aujourd'hui la classe politique et médiatique - assurant par ailleurs : "On est en dialogue permanent avec les différents services pour étudier la meilleure solution pour protéger ce symbole lyonnais."

Ce mardi, c'est le maire Grégory Doucet qui, dans une série de tweet, "en appelle à la responsabilité de chacun", "face aux dégradations répétées d'oeuvres et de bâtiments". Et l'édile de rappeler l'action de sa collectivité : "Depuis janvier, l'équivalent de 20 terrains de foot ont été nettoyés, soit près de 142 000 m2. L'an passé, nos agents ont traité au total 280 000 m2."

Grégory Doucet appelle par ailleurs les Lyonnais à signaler les dégradations dont ils seraient témoins sur le site de la Ville de Lyon.

