Nouvelle ligne, nouveaux horaires, prolongement du T4… ce qui va changer dans le réseau TCL le 31 août

Le réseau TCL évolue à partir du 31 août dans la métropole de Lyon. Voici les principaux changements à connaître pour la rentrée.

La rentrée 2026 va s’accompagner de nombreux changements sur le réseau TCL. À compter du 31 août prochain, plusieurs lignes de métro, tramway et bus vont voir leur parcours ou leurs horaires évoluer pour "mieux répondre aux besoins de déplacement des voyageurs", indique TCL dans un communiqué.

Parmi les changements annoncés, le tramway T4 sera notamment prolongé en semaine scolaire jusqu’à IUT Feyssine, avec trois nouveaux arrêts : INSA Einstein, Croix-Luizet et IUT Feyssine (terminus).

Une nouvelle ligne de bus débarque

Une nouvelle ligne de bus fera son apparition. Issue de la fusion de la ligne C11 et d’une partie de l’ancienne C3, la ligne C27 reliera Saxe-Gambetta à Vaulx-en-Velin La Grappinière. Son parcours permettra des correspondances avec les métros A, B et D ainsi que les TramBus TB11 et TB12.

La ligne C26 sera entièrement réorganisée entre INSA Einstein et Grange Blanche. Un nouvel arrêt sera créé au niveau du Pôle Pixel, à Villeurbanne. Autre changement notable : la ligne 69 desservira désormais le Transbordeur, qui deviendra son terminus. Sa fréquence sera renforcée avec un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe et toutes les 20 minutes en heure creuse.

Des changements aussi dans la métropole

Plusieurs secteurs situés en dehors de Lyon et Villeurbanne bénéficieront également d’adaptations. La ligne 49 sera prolongée à Sainte-Foy-lès-Lyon jusqu’à la rue Sainte-Barbe. Cette dernière deviendra son terminus. Une nouvelle ligne 44 permettra par ailleurs de relier le centre de Collonges à la gare de Collonges-Fontaines. Pratique pour les voyageurs.

La future ligne 248, correspondant à l’actuelle ligne 47, reliera toujours Meyzieu Z.I., l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et Saint-Laurent-de-Mure. Elle passera de 44 à 58 trajets quotidiens, soit une augmentation de plus de 30%. Un nouvel arrêt sera créé à proximité de la zone de fret et de logistique de l’aéroport. En semaine, la desserte sera assurée de 5h30 à 22 heures.

La future ligne 230, actuellement numérotée 30, verra également son tracé évoluer pour mieux desservir les zones d’activités Pesselière et de la Z.I. du Dauphiné depuis Saint-Priest et le tramway T2.

Plusieurs numéros vont changer

Certaines lignes vont aussi changer de numéro à partir du 31 août. Les lignes Gare Express seront ainsi renumérotées de 130 à 132, tandis que les lignes ZI deviendront les lignes 145 à 150. Les lignes scolaires Junior Direct conserveront leur numérotation comprise entre 300 et 999.

Toutes les nouveautés sont à retrouver sur le site ou l’application TCL.

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