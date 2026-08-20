"La pire nuit", "l’enfer" : après la canicule, les Lyonnais font face à des nuits tropicales

Dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 août, les températures ressenties sont restées comprises entre 32 et 34 degrés à Lyon.

Les Lyonnais ont une nouvelle fois eu du mal à trouver le sommeil. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure est resté bloqué entre 23 et 25 °C, selon Lyon Météo. Mais c’est surtout l’humidité qui a rendu les conditions particulièrement difficiles. Avec un taux compris entre 80 et 90%, le ressenti est resté autour de 32 à 34 degrés pendant toute la nuit.

"Nous venons de vivre une nuit pleinement tropicale", résume Lyon Météo, qui souligne le caractère particulièrement étouffant de cette nuit aux allures brésiliennes. Celle-ci intervient quelques jours seulement après le record de l’année. Dans la nuit de samedi à dimanche, la température n’était pas descendue sous les 26,3 °C dans le 7e arrondissement, établissant un record pour l’année 2026 et la troisième nuit la plus chaude jamais enregistrée dans la capitale des Gaules.

Nous venons de vivre une nuit pleinement tropicale !

Les températures sont restées comprises entre 23°C et 25°C avec un taux d'humidité variant de 80% à 90%, laissant un ressenti de 32 voire 34 tout au long de la nuit ! pic.twitter.com/dgfGS5kHMo — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 20, 2026

"Vivement la fin"

Sur X, les témoignages de Lyonnais illustrent un ras-le-bol général face aux chaleurs extrêmes qui persistent une fois le soleil couché. "Punaise, c’était effectivement horrible. Vivement le rafraîchissement mais je désespère un peu là", écrit une habitante.

"La pire nuit, horrible, on a rien dormi, vivement la fin", témoigne une autre. D’autres résument simplement leur nuit par un "Horrible cette nuit…" ou expliquent : "Je comprends pourquoi je me suis réveillée 3 fois pendant la nuit".

Le répit reste donc particulièrement attendu par les habitants. Les minimales devraient repasser sous les 20 degrés sur une grande partie du Rhône la nuit prochaine, celle du jeudi 20 au vendredi 21 août.

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