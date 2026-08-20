Actualité
Vue de Lyon depuis le Jardin des Curiosités. @CL

"La pire nuit", "l’enfer" : après la canicule, les Lyonnais font face à des nuits tropicales

  • par Corentin Lucas

    • Dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 août, les températures ressenties sont restées comprises entre 32 et 34 degrés à Lyon.

    Les Lyonnais ont une nouvelle fois eu du mal à trouver le sommeil. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercure est resté bloqué entre 23 et 25 °C, selon Lyon Météo. Mais c’est surtout l’humidité qui a rendu les conditions particulièrement difficiles. Avec un taux compris entre 80 et 90%, le ressenti est resté autour de 32 à 34 degrés pendant toute la nuit.

    "Nous venons de vivre une nuit pleinement tropicale", résume Lyon Météo, qui souligne le caractère particulièrement étouffant de cette nuit aux allures brésiliennes. Celle-ci intervient quelques jours seulement après le record de l’année. Dans la nuit de samedi à dimanche, la température n’était pas descendue sous les 26,3 °C dans le 7e arrondissement, établissant un record pour l’année 2026 et la troisième nuit la plus chaude jamais enregistrée dans la capitale des Gaules.

    "Vivement la fin"

    Sur X, les témoignages de Lyonnais illustrent un ras-le-bol général face aux chaleurs extrêmes qui persistent une fois le soleil couché. "Punaise, c’était effectivement horrible. Vivement le rafraîchissement mais je désespère un peu là", écrit une habitante.

    "La pire nuit, horrible, on a rien dormi, vivement la fin", témoigne une autre. D’autres résument simplement leur nuit par un "Horrible cette nuit…" ou expliquent : "Je comprends pourquoi je me suis réveillée 3 fois pendant la nuit".

    Le répit reste donc particulièrement attendu par les habitants. Les minimales devraient repasser sous les 20 degrés sur une grande partie du Rhône la nuit prochaine, celle du jeudi 20 au vendredi 21 août.

    Lire aussi : Orages, inondations, canicule... L'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

    à lire également
    rhone-sapeurs-pompiers-jpg
    Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    rhone-sapeurs-pompiers-jpg
    Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 16:43
    "La pire nuit", "l’enfer" : après la canicule, les Lyonnais font face à des nuits tropicales 16:19
    Nouvelles règles environnementales pour la commande publique : la Drôme déjà préparée 15:51
    Cyclisme : où et quand voir le successeur du Lyonnais Paul Seixas sur le Tour de l’Avenir en Auvergne-Rhône-Alpes 15:28
    Netflix tourne en secret à Lyon avec Dany Boon et Diane Kruger 14:42
    d'heure en heure
    L'OL célèbre le troisième maillot dans une soirée funk au Transbordeur 14:00
    Au nord de Lyon, l’Institut Vermorel ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées du patrimoine 13:00
    Saint-Romain-en-Gal : le mausolée antique découvert il y a un an révèle de nouveaux secrets 11:55
    Lyon : deux policiers blessés après avoir été percutés par une voiture volée lors d’un refus d’obtempérer 11:08
    Caméras
    Lyon : un homme alcoolisé s’introduit sur le tournage Netflix et détruit 26 000 euros de matériel 10:31
    L’intersyndicale des sapeurs-pompiers appelle à une mobilisation à Lyon et dans toute la France 09:58
    Cinq Lyonnais mis en examen après un cambriolage en suisse, un possible lien avec le musée Jacques-Chirac 09:22
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 08:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut