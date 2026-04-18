Un important incendie en cours à Grézieu-le-Marché

Un important incendie est en cours ce samedi après-midi à Grézieu-le-Marché (Rhône) a appris Lyon Capitale de sources sécuritaires.

Un important incendie est en cours ce samedi après-midi à Grézieu-le-Marché (Rhône), a-t-on appris de sources sécuritaires. L'incendie serait parti d'une maison d'habitation accolée à des hangars agricoles et le feu se serait propagé.

Les pompiers ont été appelés en début d'après-midi, un peu après 13h. Au total, 23 engins ont été dépêchés sur place et une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Peu avant 15h, le feu était toujours en cours. Aucun blessé n'est à déplorer.

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