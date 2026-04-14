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C’est dans ce centre commercial que la jeune victime a été retrouvée morte, touchée par balle à la tête. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ado de 13 ans tué par balle à Villefranche : la piste accidentelle privilégiée

  • par V.G.

    • Un adolescent de 13 ans a perdu la vie lundi dans un local commercial du quartier de Belleroche, à Villefranche-sur-Saône. Deux mineurs ont été interpellés et une enquête pour assassinat a été ouverte.

    Un adolescent de 13 ans a perdu la vie lundi 13 avril en début d’après-midi à Villefranche-sur-Saône, dans le quartier de Belleroche. Le tir mortel s’est produit vers 13h15 à l’intérieur d’un local situé dans un centre commercial. Malgré l’intervention des secours, la victime est décédée sur place.

    Et selon nos confrères de RMC, la piste accidentelle est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs. Trois mineurs se trouvaient ensemble lorsqu’une arme à feu présente dans les lieux a été manipulée. L’un d’eux aurait appuyé sur la détente alors qu’ils jouaient avec l’arme, touchant l’adolescent à la tête.

    Deux jeunes ont été interpellés dans la foulée : un adolescent de 15 ans placé en garde à vue et un enfant de 12 ans placé en retenue. Aucun des mineurs n’était connu de la justice.

    Le parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinat afin d’éclaircir précisément les circonstances du drame. L’enquête, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Lyon, devra notamment déterminer comment cette arme s’est retrouvée accessible à des adolescents.

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