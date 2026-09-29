Actualité
Gilles Vesco © P-A Pluquet
Gilles Vesco © P-A Pluquet
Article payant

Les grandes gueules : Gilles Vesco, monsieur Vélo de Gérard Collomb

  • par Paul Terra

    • Le monsieur Vélo de Gérard Collomb, baptisé à l’époque Gilles Vesco’v, est sorti de sa retraite politique pour égratigner le binôme Aulas-Sarselli sur les réseaux sociaux. Il leur reproche d’aller contre le sens de l’histoire à Lyon en voulant remettre des voitures dans la ville. Il livre aussi un regard sévère et désenchanté sur le monde politique.

    Lyon Capitale : Êtes-vous une grande gueule ?

    Gilles Vesco : Je ne sais pas si elle est grande mais je l’ouvre depuis longtemps. C’est une liberté qui a pu me coûter cher. Quand vous l’ouvrez en politique, vous êtes vite barré. Les gens vous considèrent comme ingérable, incontrôlable. C’est un univers dans lequel vous ne faites monter que les gens que vous tenez par un réseau, un emploi ou des promesses.

    Dans les systèmes Mercier et Collomb, j’ai eu des responsabilités sur mon travail et pas sur des attaches partisanes, de réseaux ou de copinage mais ça ne dure qu’un temps. À un moment, vous vous faites rattraper par votre liberté. J’ai été le seul élu n’appartenant à aucun parti qui a été à la fois adjoint au maire de Lyon et vice-président de la Métropole de Lyon de 2008 à 2014. Lors de mon dernier mandat, j’étais un simple conseiller délégué mais j’ai pu lancer des projets sur les mobilités urbaines. J’ai démissionné en cours de mandat car je devais changer de voie et me reprofessionnaliser. Je me suis réorienté vers le logement social. Je travaillais avant d’être élu. Je m’étais engagé en politique pour agir concrètement et non pour des raisons carriéristes. Cet engagement dans la cité, c’était une période de ma vie. Pour moi, il était important de travailler avant et après.

    Il vous reste 88 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    La boutique JOTT de Megève © DR
    Jott ferme définitivement toutes ses boutiques en Haute-Savoie
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La boutique JOTT de Megève © DR
    Jott ferme définitivement toutes ses boutiques en Haute-Savoie 13:59
    Run in Lyon
    Run In Lyon 2026 : tout ce qu’il faut savoir avant la course 13:17
    "La Mouche" au théâtre Théo-Argence : une métamorphose spectaculaire  12:34
    Lyon : une matinée sous haute tension au lycée La Martinière Diderot 12:12
    Lyon : une mobilisation prévue ce mercredi pour dénoncer l’expulsion des 280 femmes et enfants de la place de Milan 11:57
    d'heure en heure
    La préfecture de Saône-et-Loire
    Sécheresse : 2 millions d'euros débloqués pour les agriculteurs de Saône-et-Loire 11:19
    Tracteur sur la m6
    Après les lycéens, les agriculteurs mobilisés devant la préfecture du Rhône ce mercredi 10:51
    Lyon : Bolt lance une nouvelle option avec siège rehausseur pour les enfants 10:10
    pompiers en grève Lyon
    Le Mondial Secours et Protection s'ouvre en Haute-Savoie sous haute tension 10:03
    20 établissements bloqués et 44 interpellations dans le Rhône mardi, la mobilisation devant les lycées se poursuit 09:30
    Municipales à Lyon : le recours électoral de Jean-Michel Aulas rejeté par le tribunal administratif 09:05
    Vénissieux : au collège Louis-Aragon, les personnels dénoncent des conditions de travail "intenables" 08:38
    Michèle Picard - Vénissieux
    "Le tribunal me donne raison" : après l'annulation du scrutin, Michèle Picard se dit prête pour une nouvelle élection 08:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut