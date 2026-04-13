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Le conseil de la CPAM du Rhône tient sa nouvelle présidente en la personne de Véronique Chalot (FO) ©Google Maps – Street View

Rhône : le conseil de la CPAM tient sa nouvelle présidente en la personne de Véronique Chalot

  • par Corentin Lucas

    • Véronique Chalot, représentante de Force Ouvrière (FO), a été installée à la tête du conseil de la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône.

    Le 8 avril dernier, le conseil d'installation de la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a pris place. Les 23 membres (8 représentants des assurés, 8 des employeurs, 2 de la Mutualité française, 4 d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie) qui composent ce conseil ont décidé de placer Véronique Chalot (FO) à la tête de la CPAM.

    À ses côtés, la nouvelle présidente du conseil de l'organisme lié à la santé sera épaulée de David Laurand (MEDEF), Thierry Riou (CGC) et Max Brunel (Mutualité), tous élus vice-présidents.

    "Je souhaite inscrire ce nouveau mandat dans la continuité du travail engagé"

    Le nouveau conseil aura pour objectif de répondre aux attentes des plus de 2 millions de rhodaniens assurés sur la qualité des services rendus à l’usager, les axes de communication à l’égard des usagers, les axes de la politique de gestion du risque, les budgets de gestion et d’intervention et sur la politique d’action sociale et sanitaire.

    "Je souhaite inscrire ce nouveau mandat dans la continuité du travail engagé, en veillant à maintenir une relation de confiance et une collaboration étroite avec la direction. Il s’agira également de renforcer la communication et de poursuivre le développement des actions de prévention, qui constituent un enjeu majeur", a déclaré Véronique Chalot à l'issue du conseil.

    L'ancienne vice-présidente de la CPAM du Rhône sous la mandature de Patrice Ravel succède ainsi à ce dernier pour les quatre prochaines années.

    Véronique Chalot entourée de ses trois vice-présidents du conseil de la CPAM du Rhône. @CPAM du Rhône
    Véronique Chalot entourée de ses trois vice-présidents du conseil de la CPAM du Rhône. @CPAM du Rhône

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